Убийцу режиссера Сергея Политика заочно арестовали

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве режиссера и кинооператора Сергея Политика — Армена Саргсяна. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Фигурант объявлен в розыск.

Ранее дело расследовалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Как сообщили в московском управлении прокуратуры, обвиняемый 18 октября в ходе конфликта ударил господина Политика ножом. После этого он скрылся с места происшествия. Сергей Политик был госпитализирован, но позже скончался.

СКР сообщал, что убийца — иностранный гражданин. Обвинения Армену Саргсяну предъявили 21 октября. Брат погибшего Владимир Политик допускал, что обвиняемый мог быть наркокурьером.

Никита Черненко