Режиссера Политика мог убить наркозакладчик

Убийцей режиссера и кинооператора Сергея Политика, предположительно, мог быть наркозакладчик. Об этом рассказал газете «Известия» брат погибшего Владимир Политик. Он отметил, что в доме, где жил режиссер, неоднократно замечали наркодилеров.

Владимир Политик рассказал, что 18 октября его брат сделал замечание мужчинам, входившим в подъезд. Впоследствии между ним и нападавшими возникла ссора, и режиссер распылил в лицо одному из обидчиков перцовый баллончик. В ответ преступник ударил господина Политика ножом.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Следствие считает убийцей иностранца 1992-го года рождения. Причиной происшествия ведомство называет «конфликт на бытовой почве».

Никита Черненко