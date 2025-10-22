Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве режиссера Политика

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о процессе расследования дела об убийстве режиссера и кинооператора Сергея Политика. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По данным следствия, 18 октября у режиссера произошел конфликт с мужчиной возле дома. Затем злоумышленник ударил господина Политика ножом и скрылся с места преступления. Пострадавший позже умер в больнице.

Согласно информации СКР, предполагаемый убийца — иностранный гражданин. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Владимир Политик — брат погибшего — допускал, что преступник мог быть наркозакладчиком.

Никита Черненко