Вратарь «Интера» насмерть сбил 81-летнего мужчину

Запасной вратарь миланского «Интера» Хосеп Мартинес на своем автомобиле сбил 81-летнего жителя коммуны Фенегро, передвигавшегося в электрической инвалидной коляске, сообщает La Gazzetta dello Sport. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, мужчина скончался на месте.

Трагедия произошла в 9:43 утра по местному времени. По предварительным данным, незадолго до столкновения пожилой мужчина съехал с велодорожки на обочину, чтобы пересечь дорогу. Отмечается, что он мог почувствовать себя плохо и из-за этого резко изменить направление движения. Свидетелем инцидента стала женщина, ехавшая перед Мартинесом: она заметила необычную траекторию движения коляски.

Хосеп Мартинес не пострадал, но находится в состоянии шока. Подчеркивается, что испанец незамедлительно попытался оказать помощь 81-летнему мужчине. Сейчас футболист сотрудничает с правоохранителями, которые пытаются установить обстоятельства инцидента.

В знак траура «Интер» отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву. Другие игроки команды тренируются в обычном режиме.

