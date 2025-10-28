Шойгу: менее 1% беспилотников ВСУ достигают своих целей

Менее 1% беспилотников ВСУ долетают до поставленных целей в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что это безусловное достижение.

«В этой части могу сказать одно — что наши компании, нефтяные, газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов»,— сказал господин Шойгу журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что используются «инженерные меры» и мобильные огневые группы для нейтрализации беспилотников. Господин Шойгу также добавил, что количество атак беспилотников растет: если два года назад их было единицы, затем десятки, то сейчас — сотни.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении резервистов к защите регионов от налетов БПЛА. Резерв предлагается привлекать к защите объектов жизнеобеспечения, в том числе от беспилотников, на основании указа президента. Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты особо важных объектов.