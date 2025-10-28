Путин поддержал идею о добровольческих отрядах для защиты спецобъектов

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании добровольческих формирований для защиты особо важных объектов. По словам экс-министра обороны, такое предложение высказали «ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

«Эти предложения поддержаны главой государства», — сказал господин Шойгу в ходе выездного совещания.

Минобороны разработало законопроект, в котором уточняется порядок использования резервистов. Среди прочего, их предлагается привлекать к «защите объектов жизнеобеспечения», в том числе от беспилотников, поясняли в Генштабе. В качестве примера замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский приводил объекты «энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов».

Как писал «Ъ», власти Ленинградской области уже приступили к формированию военизированного подразделения БАРС-47, которое должно обеспечивать защиту региона от диверсий и атак БПЛА.

