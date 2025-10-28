Мишустин поручил поработать над спросом на российскую радиоэлектронику

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. Он предложил обсудить, какие дополнительные меры нужны для поддержки отрасли.

Господин Мишустин призвал поработать над спросом на российские изделия. «Очень серьезно поработать со спросом. Спрос на сегодняшний день — это тоже очень сложная отраслевая задача»,— подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).

Как отметил Михаил Мишустин, электронная промышленность является стратегической отраслью, имеющей важное значение для «укрепления промышленного, технологического суверенитета страны». На ее развитие в бюджете на ближайшие три года заложено более 250 млрд руб.

Президент Владимир Путин поручил в течение пяти лет увеличить долю электронной продукции отечественных предприятий на внутреннем рынке до 70%, напомнил премьер. По итогам прошлого года она составила почти 53%, уточнил господин Мишустин.

В сентябре российский альянс RISC-V, объединяющий крупнейшие компании в области электроники, представил «дорожную карту» развития открытой процессорной архитектуры, на которой российские компании произвели с 2024 года более 3 млн продуктов. В 2026 году все объявленные прототипы планируют выйти в серийный выпуск.

Подробности — в материале «Ъ» «Управляемый Risc».