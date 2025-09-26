Управляемый Risc

Российский альянс Risc-V, объединяющий крупнейшие компании в области электроники, представил «дорожную карту» развития открытой процессорной архитектуры, на которой российские компании произвели с 2024 года более 3 млн продуктов. При этом реальный рост серийного производства пока демонстрируют только микроконтроллеры, а анонсируемые сложные процессоры для искусственного интеллекта на Risc-V пока не имеют точного строка выпуска.

Альянс Risc-V (входят «Аквариус», Yadro, «Байкал Электроникс» и др.) представил на форуме «Микроэлектроника-2025» «дорожную карту» архитектуры. Всего, согласно докладу, с 2024 года российскими компаниями на архитектуре произведено более 3 млн продуктов. Прирост по количеству запущенных на Risc-V в серию чипов показали только микроконтроллеры (MCU). Если в 2024 году выпускались только два MCU, разработанные компаниями АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент») и АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», то во второй половине 2025 года разработчик «Байкал Электроникс» выпустил серию микроконтроллеров BE-U1000, а другие вышеупомянутые компании представили шесть прототипов. Моделей изделий на основе этих MCU в массовом сегменте на базе Risc-V на текущий момент больше десяти (против пяти в 2024 году). В 2026 году, согласно «дорожной карте», все объявленные прототипы обещают выйти в серийный выпуск, а количество новых моделей устройств превысит 30.

Risc-V — открытая архитектура процессоров и микроконтроллеров, проект был создан Калифорнийским университетом (Беркли, США). Она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. В мире на сегодня более 4,6 тыс. последователей стандарта в более чем 70 странах. Однако, несмотря на открытость архитектуры, источники “Ъ” неоднократно указывали на юридические риски ее использования (см. “Ъ” от 5 марта).

Ссылаясь на исследования аналитиков из The SHD Group, альянс Risc-V прогнозирует, что к 2031 году в мире будет отгружаться более 20 млрд систем на кристалле на базе Risc-V, что составит более 25% от всего рынка во всех основных сегментах.

После доклада и презентации нового микроконтроллера компания «Байкал Электроникс» анонсировала выпуск процессора для искусственного интеллекта (ИИ) Baikal AI. Разработчики пообещали, что изделие обеспечит поддержку популярных стеков ПО для ИИ, отечественное управляющее ядро с архитектурой Risc-V, частоту 1 ГГц, больше 30 трлн операций в секунду при 30 Вт энергопотребления. «О сроках появления чипа говорить пока преждевременно»,— добавили “Ъ” в «Байкал Электроникс».

Так как Risc-V — это открытый и бесплатный стандарт архитектуры чипов, почти все отечественные чипмейкеры используют его в новых разработках, отмечает собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники. Однако появление первых российских процессоров для ПК и серверов на этой архитектуре произойдет не скоро. Согласно «дорожной карте», сегодня на рынке существуют четыре линейки лицензированных ядер, разрабатываемых двумя компаниями. Новые ядра должны появиться только в 2026 году или позднее. Наличие нескольких компаний-разработчиков, а также университетских проектов и ядер с открытым исходным кодом председатель технологического комитета альянса Risc-V Сергей Якушкин называет основным преимуществом архитектуры. Также плюсом для производителей конечных устройств и пользователей является снижение риска зависимости от конкретного поставщика, считает он.

Развитая экосистема ПО является ключевым фактором успеха для современных микропроцессоров, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят 1С, Т1, «Ланит» и др.) Николай Комлев. Российская экосистема Risc-V уже активно развивается, добавил он, указывая на серверную операционную систему Platform V от SberLinux («СберТех»), которая получила поддержку Risc-V в конце июля 2025 года, а также ряд других операционных систем, которые экспериментально поддерживают некоторые ядра открытой архитектуры. «Кроме того, сообществом Risc-V предусмотрен механизм для предотвращения фрагментации экосистемы, обусловленной модульностью архитектуры Risc-V»,— добавил господин Комлев. В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Филипп Крупанин