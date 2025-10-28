Мишустин: в бюджете заложено более 250 млрд руб. на электронную промышленность

В проекте трехлетнего бюджета правительство РФ предусмотрело более 250 млрд руб. на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы не считали здесь частные инвестиции, которые на сегодняшний день планируется направить в проекты в этой области»,— сказал Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития электронной и радиоэлектронной промышленности (цитата по «РИА Новости»).

Меры, которые президент РФ Владимир Путин принял в условиях внешних санкций, серьезно поддерживают отрасль, сказал премьер-министр. Среди основных инструментов глава правительства выделил субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции, программы Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы.

Владимир Путин поставил задачу увеличить в ближайшие пять лет долю электронной продукции российских предприятий на отечественном рынке до 70%, добавил Михаил Мишустин. Он отметил, что необходимо сконцентрировать усилия на освоении производства микросхем с современными топологическими нормами. Кроме того, нужно разработать дополнительные стимулы для привлечения бизнеса к участию в сложных научных процессах.