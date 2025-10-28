Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии

Размещение российского комплекса «Орешник» в Белоруссии может быть остановлено, если европейские страны перестанут развертывать новые ракетные комплексы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Размещение этого оружия в Белоруссии — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Господин Лукашенко отметил, что развертывание «Орешника» — это ответ на действия европейских стран. «Никакой агрессивности, никакой. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?»— сказал он.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия не заявляет об угрозе, а лишь обеспечивает собственную безопасность. Он отметил, что белорусская сторона открыта к диалогу с другими странами и не противится ответным шагам для «снижения напряженности».