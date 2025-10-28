ABC: P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше назначенного срока

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс), которого в начале октября суд приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы за перевозку женщин за границу для вовлечения в проституцию, может освободиться раньше срока. Об этом сообщили в шоу Good Morning America, которое транслируется на телеканале ABC News.

Фото: Eric Gaillard / File Photo / Reuters Рэпер P. Diddy (Шон Комбс)

Вероятно, P. Diddy выйдет на свободу уже 8 мая 2028 года, сообщил телеканал. Срок могут сократить на 12 месяцев, если ходатайство адвоката рэпера о его отправке в тюрьму в Форт-Диск будет удовлетворено. Еще одно условие — P.Diddy должен успешно завершить 9-12 месячную государственную программу лечения от наркозависимости.

Суд Нью-Йорка приговорил Шона Комбса к более чем четырем годам тюрьмы и штрафу в $500 тыс. в начале октября. В июле суд признал рэпера виновным по двум пунктам обвинения: в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. По данным следствия, P. Diddy неоднократно вывозил двух своих бывших девушек в дорогие отели, где заставлял их заниматься сексом с другими мужчинами и снимал это на камеру. При этом присяжные признали его невиновным по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и пункте об организованной преступной деятельности по сговору.

Федеральная прокуратура США требовала приговорить P. Diddy к не менее чем 11 годам тюрьмы. В свою очередь его адвокаты просили судью ограничиться назначением 14-месячного срока.