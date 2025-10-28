США вывели немецкие активы «Роснефти» из-под санкций

Министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила, что США вчера вечером подтвердили «полное отделение» активов «Роснефти» в Германии от российской материнской компании. Вашингтон предоставил письменные гарантии того, что немецкие активы «Роснефти» не подпадают под новые санкции США, потому что не находятся под контролем России, передает Reuters.

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях 22 октября. Ограничения предполагают заморозку всех активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в Штатах, а также запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что немецкое подразделение «Роснефти» могут освободить от санкций.

