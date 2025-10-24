Мерц: немецкое подразделение «Роснефти» получит освобождение от санкций США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по его мнению, немецкий бизнес «Роснефти» будет освобожден от санкций США. Ранее американский Минфин объявил о новых санкция в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Немецкий бизнес «Роснефти» контролируется властями Германии, но принадлежит России. Это ключевой поставщик, который направляет и перерабатывает нефть на автозаправочные станции и в некоторые аэропорты Германии. «Мы обсудим это с американцами. Я предполагаю, что "Роснефти" будет предоставлено исключение»,— сказал господин Мерц (цитата по Reuters).

22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России. Ограничения предполагают заморозку всех активов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в Соединенных Штатах, а также запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. По информации Reuters, после этого государственные компании Китая приостановили закупки нефти из РФ, а индийские государственные НПЗ начали пересматривать нефтяные контракты с Россией.