Прогноз экономразвития Нижегородской области утвержден с ростом ВРП на 3,1%

Правительство Нижегородской области утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2026–2028 годы с ростом валового регионального продукта в пределах 3,1%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Максимальный рост ВРП на 3,1% спрогнозирован в базовом сценарии и ожидается в 2027 и 2028 годах; в денежном выражении показатель составит 3,8 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Рост экономики в консервативном сценарии спрогнозирован на 1,8% и 2,5% — до 3,6 трлн и 3,8 трлн руб., следует из документа.

Консервативный сценарий на 2026 год предполагает падение ВРП на 1% — до 3,4 трлн руб., базовый — рост на 2,1% — до 3,5 трлн руб. Минимальный индекс промпроизводства в 2026 году оценивается в 98%, базовый — в 102,7%. В 2027 году показатель составит 2,5–2,8%, в 2028 году — 2,6–3,4%.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее минэкономразвития Нижегородской области прогнозировало умеренный рост валового регионального продукта в пределах 2,5–3,2% в ближайшие три года. Позднее правительство пересмотрело прогноз на 2026 год с прежних 2,5% до 1–2% ВРП. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что экономика региона оказалась на грани нулевого роста.

Владимир Зубарев