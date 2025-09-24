Охлажденный валовой продукт

Правительство Нижегородской области подготовило проект социально-экономического развития региона на 2026–2028 годы в консервативном и базовом сценариях. Последний взят за основу для верстки трехлетнего бюджета и предполагает умеренный рост валового регионального продукта в пределах 2,5–3,2%. Динамика оказалась ниже запланированной из-за денежно-кредитной политики ЦБ РФ, но основной драйвер экономики — промышленность — продолжит расти в пределах 3,4%. Рост экономики обеспечат увеличенный внутренний спрос, доходы населения и инвестиции при условии снижения ключевой ставки, полагают власти. Однако в правительстве и заксобрании, скорее, ориентируются на консервативный подход: бюджет уже не досчитался налоговых доходов. В этом случае ВРП замедлится до 1,3 — 3%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост экономики Нижегородской области в 2026–2028 годах ожидается в пределах 2,5–3,2% в базовом и 1,3–3% — в консервативном сценариях проекта социально-экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Приволжье». При этом прогноз индекса физического объема ВРП на 2026 год составил 2,5% вместо планируемых 3,2% в связи с общим охлаждением российской экономики и замедлением инвестиционной активности, вызванной жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, отмечается в проекте документа, на основе которого формируют трехлетний бюджет.

Для сравнения, в 2024 году рост ВРП Нижегородской области составил 3,3%, а в первом полугодии 2025 года — 1,6% и к концу года не превысит 2%, отмечал губернатор Глеб Никитин, называя такой результат «очень неплохим» в условиях падения прибылей практически во всех отраслях экономики. Ее рост сейчас обеспечен оборонным сектором, импортозамещением и высокотехнологичными производствами, которые компенсируют замедление в других секторах, вызванное дорогими заемными средствами, сокращением льготных программ и конъюнктурой рынков с возросшими ценами и инфляцией.

В целом базовый сценарий развития экономики, предложенный министерством, предполагает «умеренные темпы» роста ВРП, а консервативный — замедление до 1,3–3% ежегодно.

Последний учитывает ужесточение антироссийских санкций, замедление потребительской и инвестиционной активности, ужесточение денежно-кредитной политики и внутренние риски. В их числе рост затрат промышленности и снижение спроса вследствие скачка цен, стагнация в строительстве на фоне высоких ипотечных ставок, высокая инфляция и ставка ЦБ, которые затронут смежные отрасли металлургии, производства стройматериалов и другие. Проблемой остается кадровый голод: к августу 2025 года количество вакантных мест почти в 172 раза превысило численность официально зарегистрированных безработных, а коэффициент напряженности на рынке труда сократился вдвое за последние два года.

Закрыть кадровые потребности сложно из-за низкого уровня рождаемости, старения населения, релокации высококвалифицированных специалистов и сдерживания количества иммигрантов, отмечается в прогнозе.

«Главным двигателем» региональной экономики в проекте документа названа промышленность, которая в первом полугодии выросла на 3,3%. Агропромышленный комплекс пока нестабилен из-за погоды, роста затрат на топливо и себестоимости производства, а строительный сектор просел на 18,3% в целом и на треть по объемам нового жилья. Розничная торговля также замедлилась с 7,9% до 3,4% по итогам полугодия, а инвестиции в основной капитал замедлились на 1,9%, до 248,8 млрд руб., а к концу 2025 года прогнозируется падение на 5%. Вместе с тем по итогам года объем промышленного производства подрастет на 1,3%, в ближайшие три года — на 3,2–3,4%, строительная отрасль покажет 2,8–3,5%, инвестиционный рост составит 2,5–4,6%, полагают в министерстве.

Рост показателей возможен по мере смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки ЦБ, которая, впрочем, не сократится одномоментно. Это стимулирует инвестиционную и потребительскую активность с ростом до 3,7–3,9% к 2028 году.

«В результате общей стабилизации в среднесрочной перспективе по базовому варианту прогноза планируется ускорение роста российской экономики, который к концу 2028 года составит 3%», — отмечается в документе.

При этом доходы населения Нижегородской области должны расти на 3,5–5,4% ежегодно.

Сейчас в правительстве и заксобрании региона придерживаются консервативного сценария развития экономики, отмечая, что ближайшие три года будут «непростыми». Как писал «Ъ-Приволжье», из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов для бизнеса поступления в бюджет по налогу на прибыль в первом полугодии сократились на 13%. В минфине сообщали о рисках неисполнения запланированных доходов по данной статье, а заместитель губернатора Егор Поляков отмечал, что не испытывает «особого оптимизма» по поводу бюджета.

Собеседники «Ъ-Приволжье» не исключили, что некоторые расходы областной казны придется секвестировать.

Владимир Зубарев