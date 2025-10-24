На Большом Смоленском мосту через Неву готовятся к монтажу разводного пролета
Специалисты готовятся к монтажу разводного пролета на пятую и шестую опоры строящегося Большого Смоленского моста. К этому этапу планируется приступить после окончания навигации, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
В настоящий момент сотрудники АО «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя готовятся к транспортировке и установке в проектное положение двукрылого разводного пролета. Он состоит из двух «крыльев» весом 400 тонн каждое. Они уже собраны на стапеле на левом берегу Невы, готова вся необходимая техника, уточнили в КРТИ.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что запустить движение по вновь построенному Большому Смоленскому мосту через Неву планируется в 2027 году, а уже в 2026-м переправа должна быть готова к пропуску судов.