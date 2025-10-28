В Пятигорске мужчина получил реальный срок за оскорбление сотрудника ФСБ. 42-летнего фигуранта признали виновным в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вечером 20 февраля фигуранта доставили в пятигорский отдел МВД России для проведения с ним следственных действий по возбужденному уголовному делу. Однако злоумышленник оказался недоволен происходящим и стал оскорблять сотрудника ФСБ, угрожая применением насилия.

Приговором суда злоумышленнику назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Мария Хоперская