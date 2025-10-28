Лионель Месси заявил, что хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси рассказал о желании принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Слова 38-летнего аргентинца приводит телеканал NBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / File Photo / Reuters Лионель Месси

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / File Photo / Reuters

В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды. Со сборной он также два раза побеждал на Copa America (2021, 2024).

«Участвовать в чемпионате мира — это что-то невероятное»,— сказал Месси, отметив, правда, свой возраст. Он также заявил, что «хотел бы приносить пользу команде», а потому будет «ежедневно оценивать» свою форму.

«Я посмотрю, смогу ли я выложиться на все 100%, смогу ли быть полезным национальной сборной, а затем приму решение,— добавил Месси.— Мы выиграли последний чемпионат мира, и это потрясающая возможность защитить титул. Играть за сборную — это всегда мечта».

На клубном уровне Месси с 2023 года представляет «Интер Майами». Ранее в октябре он установил рекорд по голам за клуб Главной футбольной лиги (MLS) в рамках одного календарного года.

Арнольд Кабанов