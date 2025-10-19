«Золотым мячам» нашлась «Золотая бутса»

Лионель Месси пополнил послужной список еще одним призом и еще одним очень ярким достижением. Выдающийся аргентинец впервые завоевал «Золотую бутсу» — трофей, который достается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата MLS, американской футбольной лиги. Месси получил его в 38 лет, забивая в первенстве за «Интер Майами» в среднем по голу за игру, а сумма его мячей в турнире — 29 — четвертая в истории розыгрыша трофея.

Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images Форвард «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата MLS, в которых забил 29 мячей и сделал 19 голевых передач

Заключительный день регулярного чемпионата MLS превратился в очень неплохую иллюстрацию «эффекта Лионеля Месси», про который говорят с тех пор, как лучший футболист века, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» летом 2023 года решил сбежать из Европы в американскую лигу, сразу добавив ей какого-то особенного флера. «Нэшвилл» принимает «Интер Майами» и может, если добьется успеха, подняться повыше в турнирной таблице. Но публика, которая, по идее, должна люто болеть против соперников, голы одного из них, самого известного, отмечает радостнее, чем голы своих. В этой встрече Месси отличился трижды: между двумя классными ударами со средней дистанции разместился реализованный пенальти.

«Интер Майами» разгромил хозяев благодаря своему вожаку со счетом 5:2, а вожак добавил в свой послужной список титул, которого у него еще не было.

У MLS примерно то же устройство и те же привычки, что и у других профессиональных спортивных лиг Северной Америки. В ней, как и в НХЛ или НБА, по итогам регулярного чемпионата присуждаются индивидуальные призы. Первый Лионель Месси завоевал год назад, когда его признали просто наиболее ценными игроком первенства, второй — сейчас. За этот сезон ему полагается «Золотая бутса» — трофей для сильнейшего среди бомбардиров. Учитывая, что уровень MLS не позволяет даже с натяжкой ставить ее в один ряд с чемпионатами «большой европейской пятерки», вроде бы не такая почетная регалия на фоне «Золотых мячей», европейских «Золотых бутс», побед в Лиге чемпионов, героических свершений на мировом первенстве 2022 года. Но тут важны нюансы.

Прежде всего — показатели Лионеля Месси. Американская лига, может, и далека по уровню от «большой пятерки», но в ней идет довольно плотная борьба и забивать отнюдь не просто и тем, кто привык поражать ворота в топовых турнирах. А Месси поразил их в завершившемся регулярном чемпионате 29 раз. И сыграл он при этом не во всех 34 матчах в его календаре, а в 28. То есть его средняя результативность чуть превышает гол за игру. А такая была бы признана высочайшей, даже если бы кто-то показал ее в совершенно рядовом европейском чемпионате.

Посмаковать эту цифру можно с помощью еще кое-каких наблюдений. Например, посмотрев, а близко ли преследователи и кто вообще забивал в регулярных чемпионатах MLS больше, чем Лионель Месси. Окажется, что преследователи так далеко, что Месси обошел бы их и без хет-трика (у Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэма Сарриджа из «Нэшвилла» по 24 мяча), а больше забивали только три человека: 30 голов было в активе знаменитого шведа Златана Ибрагимовича, 31 — венесуэльца Хосефа Мартинеса, 34 — мексиканца Карлоса Велы. Вела свой рекорд установил в 2019 году, приняв участие в 31 матче, и тогда форварду «Лос-Анджелеса» было 30 лет — можно сказать, стадия расцвета. Лионель Месси «Золотую бутсу» обеспечил себе почти через четыре месяца после того, как ему исполнилось 38 лет: в его возрасте о бомбардирских подвигах мечтать не полагается.

И это не все. На самом деле снайперская эффективность Месси никак не повлияла на его продуктивность как ассистента. И она осталась высочайшей.

Аргентинец отдал 19 результативных передач партнерами, и в этом смысле у него также не нашлось конкурентов в сезоне.

По системе «гол плюс пас», которая применяется в хоккее, он к рекорду MLS подобрался не близко, как в случае с забитыми голами, а именно вплотную. У того же Карлоса Велы в его звездном 2019 году было 49 очков, у Лионеля Месси в прошедшем регулярном чемпионате — 48 баллов (год назад, между прочим, было на 12 меньше). А тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано, разумеется, не боясь, видимо, забежать вперед паровоза, уверенно говорил после матча с «Нэшвиллом», что соотечественника и друга второй год подряд одарят и призом ценнейшему футболисту первенства. Ну да, сложно представить, что его может перехватить кто-то другой.

Сезон Лионеля Месси продолжится матчами play-off. В стартовом раунде «Интер», финишировавший третьим в Восточной конференции, так вышло, в серии до двух побед снова столкнется с «Нэшвиллом». А про вероятную концовку сезона в начале осени уже сообщили ESPN и еще ряд источников. По их данным, точку в нем поставит новый двухлетний контракт Месси с клубом, в котором он, кажется, захотел попрощаться с футболом.

Алексей Доспехов