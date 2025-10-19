Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Золотым мячам» нашлась «Золотая бутса»

Лионель Месси впервые стал лучшим бомбардиром американской лиги

Лионель Месси пополнил послужной список еще одним призом и еще одним очень ярким достижением. Выдающийся аргентинец впервые завоевал «Золотую бутсу» — трофей, который достается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата MLS, американской футбольной лиги. Месси получил его в 38 лет, забивая в первенстве за «Интер Майами» в среднем по голу за игру, а сумма его мячей в турнире — 29 — четвертая в истории розыгрыша трофея.

Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images

Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images

Заключительный день регулярного чемпионата MLS превратился в очень неплохую иллюстрацию «эффекта Лионеля Месси», про который говорят с тех пор, как лучший футболист века, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» летом 2023 года решил сбежать из Европы в американскую лигу, сразу добавив ей какого-то особенного флера. «Нэшвилл» принимает «Интер Майами» и может, если добьется успеха, подняться повыше в турнирной таблице. Но публика, которая, по идее, должна люто болеть против соперников, голы одного из них, самого известного, отмечает радостнее, чем голы своих. В этой встрече Месси отличился трижды: между двумя классными ударами со средней дистанции разместился реализованный пенальти.

«Интер Майами» разгромил хозяев благодаря своему вожаку со счетом 5:2, а вожак добавил в свой послужной список титул, которого у него еще не было.

У MLS примерно то же устройство и те же привычки, что и у других профессиональных спортивных лиг Северной Америки. В ней, как и в НХЛ или НБА, по итогам регулярного чемпионата присуждаются индивидуальные призы. Первый Лионель Месси завоевал год назад, когда его признали просто наиболее ценными игроком первенства, второй — сейчас. За этот сезон ему полагается «Золотая бутса» — трофей для сильнейшего среди бомбардиров. Учитывая, что уровень MLS не позволяет даже с натяжкой ставить ее в один ряд с чемпионатами «большой европейской пятерки», вроде бы не такая почетная регалия на фоне «Золотых мячей», европейских «Золотых бутс», побед в Лиге чемпионов, героических свершений на мировом первенстве 2022 года. Но тут важны нюансы.

Прежде всего — показатели Лионеля Месси. Американская лига, может, и далека по уровню от «большой пятерки», но в ней идет довольно плотная борьба и забивать отнюдь не просто и тем, кто привык поражать ворота в топовых турнирах. А Месси поразил их в завершившемся регулярном чемпионате 29 раз. И сыграл он при этом не во всех 34 матчах в его календаре, а в 28. То есть его средняя результативность чуть превышает гол за игру. А такая была бы признана высочайшей, даже если бы кто-то показал ее в совершенно рядовом европейском чемпионате.

Посмаковать эту цифру можно с помощью еще кое-каких наблюдений. Например, посмотрев, а близко ли преследователи и кто вообще забивал в регулярных чемпионатах MLS больше, чем Лионель Месси. Окажется, что преследователи так далеко, что Месси обошел бы их и без хет-трика (у Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэма Сарриджа из «Нэшвилла» по 24 мяча), а больше забивали только три человека: 30 голов было в активе знаменитого шведа Златана Ибрагимовича, 31 — венесуэльца Хосефа Мартинеса, 34 — мексиканца Карлоса Велы. Вела свой рекорд установил в 2019 году, приняв участие в 31 матче, и тогда форварду «Лос-Анджелеса» было 30 лет — можно сказать, стадия расцвета. Лионель Месси «Золотую бутсу» обеспечил себе почти через четыре месяца после того, как ему исполнилось 38 лет: в его возрасте о бомбардирских подвигах мечтать не полагается.

И это не все. На самом деле снайперская эффективность Месси никак не повлияла на его продуктивность как ассистента. И она осталась высочайшей.

Аргентинец отдал 19 результативных передач партнерами, и в этом смысле у него также не нашлось конкурентов в сезоне.

По системе «гол плюс пас», которая применяется в хоккее, он к рекорду MLS подобрался не близко, как в случае с забитыми голами, а именно вплотную. У того же Карлоса Велы в его звездном 2019 году было 49 очков, у Лионеля Месси в прошедшем регулярном чемпионате — 48 баллов (год назад, между прочим, было на 12 меньше). А тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано, разумеется, не боясь, видимо, забежать вперед паровоза, уверенно говорил после матча с «Нэшвиллом», что соотечественника и друга второй год подряд одарят и призом ценнейшему футболисту первенства. Ну да, сложно представить, что его может перехватить кто-то другой.

Сезон Лионеля Месси продолжится матчами play-off. В стартовом раунде «Интер», финишировавший третьим в Восточной конференции, так вышло, в серии до двух побед снова столкнется с «Нэшвиллом». А про вероятную концовку сезона в начале осени уже сообщили ESPN и еще ряд источников. По их данным, точку в нем поставит новый двухлетний контракт Месси с клубом, в котором он, кажется, захотел попрощаться с футболом.

Алексей Доспехов

Лионель Месси и его достижения в футболе

«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира

Фото: Michel Euler / AP

