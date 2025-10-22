Российских резервистов смогут отправлять на защиту НПЗ от беспилотников

Разработанный российским Минобороны законопроект, в котором уточняется порядок использования резервистов, допускает их использование для защиты объектов инфраструктуры. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Предусматривается возможность их (резервистов.— "Ъ") направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения», — сказал представитель Генштаба (цитата по ТАСС). В качестве примера он привел объекты «энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры». При этом резервистов смогут привлекать к такой работе «только на территории своего региона» и для «противодействия, прежде всего, беспилотникам», добавил господин Цимлянский.

Он подчеркнул, что резервистами являются служившие в армии или силовых структурах российские граждане, которые добровольно заключили соответствующий контракт. В Генштабе добавили, что законопроект о резервистах не предусматривает мобилизации, «не затрагивает всех граждан», он также «не предусматривает их направления в зону» СВО или «за пределы страны».