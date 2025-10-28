Жительницу Владикавказа задержали по подозрению в участии в экстремистской организации

Во Владикавказе местную жительницу заключили под стражу по подозрению в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 4 по 13 января 2024 года подозреваемая, участвовала в деятельности экстремистской организации. Ее высказывания на собраниях группировки были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Мария Хоперская