Евгений Малкин набрал два очка в матче против «Сент-Луиса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и стал автором результативной передачи в домашнем матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Передачей россиянин отметился в эпизоде со вторым голом «Питсбурга». Забросил шайбу он в пустые ворота за три минуты до окончания матча. Всего в текущем сезоне на счету Малкина уже 16 (3+13) очков в 10 играх. Он не уходил со льда без результативных действий в семи матчах подряд.

Три очка набрал канадский форвард Сидни Кросби (гол и два результативных паса). Он стал девятым игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 1700 очков за карьеру. На это у Кросби ушло 1362 матча. Быстрее него до этого рубежа добирались только трое: Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Марсель Дионн.

«Питсбург» набрал 15 очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает второе место в дивизионе Метрополитен и Восточной конференции. «Сент-Луис» с 7 очками в 9 играх замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона и идет третьим с конца в Западной конференции.

Арнольд Кабанов