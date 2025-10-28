После вмешательства прокуратуры в Кочубеевском районе госслужащего уволили из-за утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что сотрудник ОМВД России «Кочубеевский» получал на свои счета сторонний доход от третьих лиц. В справках о доходах эти поступления никак не отражались. В связи с нарушениями антикоррупционного законодательства госслужащего должны были уволить по причине утраты доверия. Однако он покинул службу по собственному желанию.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием изменить основание и формулировку увольнения бывшего госслужащего. В исковом заявлении также отразили требование о взыскании в доход государства денежных средств, полученных незаконным путем.

Требования прокурора удовлетворены, должностное лицо уволено в связи с утратой доверия, в доход Российской Федерации с него взыскали более 500 тыс. руб.

Мария Хоперская