ВСУ за сутки атаковали девять белгородских муниципалитетов; есть разрушения

Девять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за последние сутки. Были использованы как минимум семь боеприпасов и 35 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома и два автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Дубовое и село Нечаевка подверглись ударам двух БПЛА. В результате во втором населенном пункте была повреждена крыша частного дома. Также накануне в поликлинику Белгородской центральной райбольницы (ЦРБ) обратилась мирная жительница, получившая баротравму из-за атаки дрона в селе Стрелецком 23 октября. Ее отправили на амбулаторное лечение.

Второй частный дом был поврежден в Грайворонском округе при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Грайвороне. Также разрушения получили «Газель» и оборудование инфраструктурного объекта. За сутки по муниципалитету выпустили пять беспилотников.

В Шебекинском округе в местную ЦРБ накануне обратилась мирная жительница, пострадавшая при обстреле поселка Маслова Пристань 26 октября. Врачи диагностировали у нее баротравму, после чего отпустили пациентку домой. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 11 БПЛА, последствий не установлено.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и 23 были ранены. С начала октября из-за обстрелов в регионе пострадали 150 мирных жителей, в том числе 14 детей.

Алина Морозова