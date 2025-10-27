Один человек погиб и 23 ранены при атаках 154 БПЛА ВСУ в Белгородской области

За последние сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 154 беспилотников и 37 боеприпасов. В результате один мирный житель погиб и 23 пострадали. Разрушения получили 51 жилой объект и 53 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибший установлен в Ракитянском районе. Он получил смертельные ранения при атаке БПЛА на грузовик в селе Илек-Кошары, скончался в больнице. Его автомобиль поврежден.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Шебекинском округе — 11. Десять из них получили ранения при попадании боеприпаса в поселке Маслова Пристань. Двое детей и шестеро взрослых госпитализированы, еще двое пострадавших отпущены домой. Еще один мирный житель был ранен при ударе дрона в селе Графовка — он находится в медучреждении. За сутки по округу выпустили 12 боеприпасов и 31 беспилотник. Повреждены 17 частных домов и три многоквартирных (МКД), квартира и 14 автомобилей.

В Белгороде пострадали пять человек, в том числе боец подразделения «Орлан». Все они получили ранения при атаке у коммерческого объекта. Одна из пострадавших госпитализирована, остальные отпущены на амбулаторное лечение. В городе повреждены девять МКД и девять квартир, три частных дома и 25 автомобилей. За сутки по нему ударили с помощью 31 БПЛА.

В Грайворонском округе ранения получили четыре человека, в том числе 14-летний мальчик. Ребенок находится в детской областной больнице, остальных пострадавших отпустили домой. За сутки округ атаковали с помощью 16 дронов. В результате были повреждены восемь машин и частный дом.

В Белгородском районе вследствие атак 39 БПЛА пострадали три человека, все они после получения медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение. В муниципалитете получили разрушения семь частных домов и МКД, а также пять транспортных средств.

Губернатор назвал вчерашний день тяжелым для всей Белгородской области. Господин Гладков рассказал, что двоим детям, пострадавшим в Масловой Пристани, провели операции. Одного из них сегодня планируют перевести в Москву, второго — после стабилизации состояния.

Алина Морозова