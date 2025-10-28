Минэнерго Казахстана: власти пока не обсудили выкуп активов ЛУКОЙЛа

В правительстве Казахстана изучают влияние новых санкций США на российскую нефтяную компанию ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Власти страны еще не обсудили выкуп ее активов, заявил глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов.

«Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца… Я думаю, в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем»,— сказал Ерлан Аккенженов (цитата по ТАСС). Вопрос о возможном выкупе активов наиболее уместно задать национальной нефтяной компании «Казмунайгаз» — партнеру ЛУКОЙЛа в проектах, отметил господин Аккенженов.

22 октября Минфин США ввел новый пакет санкций против России и включил в него нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз.