Набиуллина: изменение НДС позволит сбалансировать бюджет

Изменение НДС поможет лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, считает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она заявила об этом во время выступления в Госдуме.

«Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет»,— сказала глава ЦБ на заседании думских комитетов по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы (цитата по «РИА Новости»).

С 1 января 2026 года ставку НДС в России поднимут с 20% до 22%. Необходимость повышения налога в Минфине объяснили нуждами обороны и безопасности. Глава министерства Антон Силуанов говорил, что дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет повышения НДС могут составить 2,3 трлн руб. Влияние на инфляцию ведомство оценивает в 1%.

Подробности — в материале «Ъ» «Госдума свела доходы с расходами».