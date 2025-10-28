На Ставрополье 28 октября обесточат более 20 населенных пунктов

В Ставропольском крае из-за плановых ремонтных работ без электроэнергии останутся Более 20 населенных пунктов. Об этом сообщает «Ставропольэнергосбыт». В большинстве случаев света не будет до 17:00, однако где-то подачу восстановят к обеду.

Так, частично электричество отключат в следующих населенных пунктах: Александровское, Благодарный, Грачевка, Дивное, Донское, Зеленокумск, Изобильный, Ипатово, Коммаяк, Летняя Ставка, Невинномысск, Незлобная, Новопавловск, Обильное, Пятигорск, Пятигорский, Ставрополь, Урухская, Фазанный и Юца.

Частично с 8:00 до 17:00 отключат электричество в селе Ростовановское и хуторе Зайцев. Полностью с 8:00 до 17:00 подачу ресурса ограничат в ОТФ Колхоз МИР, селе Казгулак, поселках Березовский, Поперечный.

Мария Хоперская