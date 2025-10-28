На Ставрополье нашли блиндаж с останками 32 солдат и медальоном

Поисковый отряд «Георгиевская крепость» обнаружил в Курском районе Ставропольского края останки 32 солдат Великой Отечественной войны, пишет «Победа26».

Раскопки прошли 26 октября в поле у хутора Дыдымкин, где раньше нашли ещё девять бойцов. Шесть человек из отряда работали с 6 утра до 6 вечера на площади три на три метра, раскопав останки на глубине около трёх метров. Командир отряда Виктор Стецюк предположил, что это санитарное захоронение: павших после боя собрали в блиндаж. Среди них, возможно, была женщина-медсестра. На месте нашли солдатский медальон и солдатскую книжку, которые передали на экспертизу для идентификации личностей. По оценкам поисковиков, захороненных может быть больше, что уже случалось в их практике. Все артефакты и останки переданы следственным органам для дальнейших процедур.

За четыре года «Георгиевская крепость» обнаружила более 50 бойцов, но имена пока удалось установить лишь немногих. Поисковые работы ведутся с целью сохранения памяти и установления судеб погибших солдат Красной армии.

Станислав Маслаков