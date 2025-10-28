«Ведомости»: Минобороны хочет ужесточить ответственность за самоволку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект Минобороны о сокращении периода самовольного отсутствия военнослужащего без уважительной причины с 10 до двух суток для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к комиссии источники.

Из пояснительной записки Минобороны следует, что существующий подход не стимулирует военнослужащих соблюдать дисциплину и затрудняет контроль за исполнением обязанностей. Сейчас, в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащий формально считается находящимся в части даже при фактическом отсутствии до десяти суток, а уголовная ответственность по ст. 337 УК РФ наступает только после истечения этого срока.

Согласно предложенным поправкам, отсутствие более двух суток без уважительной причины станет основанием для привлечения к уголовной ответственности. Этот период также не будут засчитывать в общий срок службы. Поправки планируют распространить как на призывников, так и на контрактников.

По словам юриста московского адвокатского бюро «Калой.ру» Арсения Левинсона, до сентября 2022 года, когда в России началась частичная мобилизация, некоторые офицеры и военнослужащие по контракту «играли в десятку» — возвращались в часть накануне десятого дня, благодаря чему избегали уголовной ответственности. Такая лазейка, отметил эксперт, подрывала дисциплину и вынуждала командование «выдавливать» нарушителей через разрыв контракта.