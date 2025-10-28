В Дагестане изъяли 1590 га незаконно оформленной сельхозземли

Прокуратура Табасаранского района добилась возвращения в распоряжение муниципалитета земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1590 гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В 2005 году администрация региона передала участок площадью 1000 гектаров по договору аренды одному из местных жителей с земель муниципального унитарного предприятия «Турагский». В 2013 году Дербентский районный суд признал договор аренды недействительным и изъял участок из владения арендатора. Несмотря на судебное решение, на основании того же договора в 2025 году провели кадастровый учет земли с увеличением площади до 1590 гектаров на территории села Тураг.

Эта ситуация стала поводом для прокурорской проверки и подачи иска в Табасаранский районный суд, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Сейчас прокуратура контролирует выполнение решения суда об изъятии участка из незаконного владения. Нарушения выявлены в процедуре оформления и использовании земли, попытках узаконить право собственности на нее после решения суда.

Станислав Маслаков