Набиуллина: половина активов российских инвесторов уже разморожена

Работа по разблокировке активов частных российских инвесторов продолжается, сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, половина активов уже разморожена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас»,— рассказала глава ЦБ во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

В 2024 году уже был проведен централизованный обмен заблокированными активами российских инвесторов и нерезидентов, в рамках которого россияне могли предъявить к выкупу активы на общую сумму до 100 тыс. руб. В ходе первого этапа иностранные инвесторы выкупили ценные бумаги на 8,1 млрд руб. из предложенных активов стоимостью 35 млрд руб., в ходе второго — на 2,5 млрд руб. из предложенных к выкупу активов на 27 млрд руб. В середине октября 2025-го в ЦБ заявили «Ъ» об отсутствии предложений по обмену заблокированными активами.

