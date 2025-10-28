Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Набиуллина: половина активов российских инвесторов уже разморожена

Работа по разблокировке активов частных российских инвесторов продолжается, сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, половина активов уже разморожена.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас»,— рассказала глава ЦБ во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

В 2024 году уже был проведен централизованный обмен заблокированными активами российских инвесторов и нерезидентов, в рамках которого россияне могли предъявить к выкупу активы на общую сумму до 100 тыс. руб. В ходе первого этапа иностранные инвесторы выкупили ценные бумаги на 8,1 млрд руб. из предложенных активов стоимостью 35 млрд руб., в ходе второго — на 2,5 млрд руб. из предложенных к выкупу активов на 27 млрд руб. В середине октября 2025-го в ЦБ заявили «Ъ» об отсутствии предложений по обмену заблокированными активами.

Подробности — в материале «Ъ» «Обменный фронт».

