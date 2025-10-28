В Ставрополе к системе «Безопасный город» подключили почти 120 новых камер

В 2025 году система видеонаблюдения «Безопасный город» в Ставрополе расширилась почти на 120 новых камер, сообщал мэр Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Главный аппаратно-программный комплекс сейчас охватывает 201 объект, включая места массового скопления людей, административные здания, перекрестки и парки, откуда информация поступает в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В режиме онлайн в наблюдении участвуют около 3,9 тыс. камер.

В этом году систему дополнили видеокамерами на 13 новых зонах отдыха, транспортных узлах и общественных объектах. Например, в сквере памяти «Землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга» установили порядка 20 камер для контроля порядка в этом популярном месте. Модернизация видеонаблюдения идет в рамках дорожной карты, и на эти цели из городского бюджета выделено более 28 млн руб.

Кроме расширения сети камер, на 46 объектах города функционирует 561 камера с расширенной системой аналитики, включающей распознавание лиц, определение номеров транспорта и детекторы скопления людей. Это упрощает оперативную работу служб безопасности. Только в 2025 году с помощью «Безопасного города» обработали более 160 запросов правоохранителей.

