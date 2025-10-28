В Ипатовском округе при столкновении двух авто пострадала пассажирка «Лады»

27 октября около 11 часов 50 минут в Ипатовском округе водитель «Лады Калины», 44-летний местный житель с водительским стажем свыше 10 лет, на второстепенной дороге не уступил дорогу «Ладе Ниве», которая двигалась по главной. Столкновение произошло из-за нарушения очередности проезда, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Автомобили столкнулись, в аварии пострадала пассажирка «Калины» — 35-летняя местная жительница, которую с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Водитель «Калины» на момент ДТП был трезв, за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. Первоочередной версией называют несоблюдение водителем требований уступить дорогу транспортному средству, имевшему преимущество движения. Проверка продолжается, дополнительные детали уточняются.

Станислав Маслаков