Bloomberg: США дали Германии полгода для решения вопроса с активами «Роснефти»

Администрация США уведомила Германию о планах предоставить невозобновляемую лицензию для немецких активов «Роснефти» (Rosneft Deutschland), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это позволит временно вывести компанию из-под действия американских санкций.

По данным агентства, власти ФРГ рассматривают это предложение и «дадут обратную связь в ближайшие дни». По словам одного из собеседников агентства, министр экономики Германии Катерина Райх хочет обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая состоится на этой неделе в Торонто.

22 октября Минфин США включил нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в новый пакет санкций в отношении России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что немецкое подразделение «Роснефти» может быть освобождено от санкций.

