В Ставрополе утвердили новые тарифы на услуги городского «Водоканала»

В Ставрополе установили новые максимальные тарифы на услуги городского «Водоканала», утвердив цены на проверку счетчиков, чистку канализации и лабораторные анализы воды.

Согласно открытому документу администрации, установка индивидуального прибора учета воды стоит от 2 733 руб. при монтаже на пластиковые трубы без колодца и достигает 7 448 руб. при установке в колодце с необходимостью откачки воды. Поверка счетчика с выдачей результатов оценивается в 1 123 руб., повторная пломбировка — до 3 088 руб.

Лабораторные услуги включают микробиологический анализ воды по цене около 3 590 руб., а полный химический анализ сточных вод — почти 37 тыс. руб. Для устранения бытовых аварий тарифы на вызов спецтехники составляют примерно 3,6 тыс. руб. в час за прочистку канализационных сетей и от 447 руб. за метр промывки труб.

