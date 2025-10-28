Водитель «Лады Калины» погиб в ДТП на трассе «Кавказ» под Черкесском

27 октября около 22:00 на 15-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Кочубеевском округе водитель автомобиля «Лада Калина» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик китайского производства «Фотон», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на подъезде к городу Черкесск. Удар оказался смертельным: водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которая продолжает выяснять детали происшествия.

По предварительным данным, скорость «Лады Калины» была высокой, что стало одной из причин столкновения.

Станислав Маслаков