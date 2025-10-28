Петербургские магазины остались без 800 цветов из-за вредителей

Компании Санкт-Петербурге не получили 800 цветов из-за наличия в растениях карантинного вредителя. Всю продукцию уничтожат, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Специалисты провели фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Петербурге. В колумбийских гвоздиках, в партии нидерландских хризантем и эустом, ввозимых из Латвии, нашли насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами.

Экспертиза установила зараженность цветов западным цветочным трипсом, в эустомах была табачная белокрылка. Это стало причиной недопуска 200 гвоздик, 200 эустом и 400 хризантем в Петербург. По решению собственников цветы уничтожат.

Татьяна Титаева