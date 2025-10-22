Саженцы ели из Беларуси не пустили в Петербург из-за карантинного объекта

Партию 50 саженцев ели не пропустили в Россию из-за наличия золотистой картофельной нематоды. Карантинный объект обнаружил представитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудник провел карантинный фитосанитарный контроль партии посадочного материала. Его доставили автомобильным транспортом из Республики Беларусь.

В ходе лабораторной экспертизы, проведенной сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ», установлено, что в образце саженцев содержится золотистая картофельная нематода. Выпуск партии на территорию России запрещен, продукция уничтожена по решению собственника.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 20 тонн табачного сырья не попали в Петербург из-за мухи-горбатки.

Татьяна Титаева