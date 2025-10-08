Подрядчик в ЕАО пошел под суд за взятку начальнику строительного департамента

В Биробиджане завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Строй-ДВ» Дмитрия Кытмана, сообщает прокуратура Еврейской автономии. Ему инкриминируется дачи взятки в крупном размере должностному лицу (ст. 291 УК) — главе департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимиру Петренко.

В сентябре 2024 года фигурант, являясь учредителем и техническим директором компании, занимающейся реконструкцией объектов водоснабжения, передал чиновнику 200 тыс. руб. За эти деньги руководитель департамента обещал обеспечить положительное заключение по смете объекта и содействовать получению дополнительного федерального финансирования в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее бывшему начальнику департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимиру Петренко вменили получение взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК) на 3,7 млн руб. Уголовное дело было возбуждено на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Еврейской автономной области. Расследованием занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, дело рассматривается Биробиджанским районный судом.

Дарья Балобанова, Биробиджан