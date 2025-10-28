Платные парковки Ижевска в выходные на День народного единства будут бесплатными

В рабочую субботу, 1 ноября, платные парковки Ижевска будут функционировать в режиме будничных дней, сообщили в администрации города. Плата будет взиматься по обычному тарифу: 35 руб. в час с 08:00 до 20:00. В выходные на День народного единства, 2-4 ноября, платные парковки будут бесплатными (как в нерабочие и праздничные дни).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, в Ижевске в 2025 году появилось 1,2 тыс. новых машиномест в рамках расширения зон платной парковки. Их общее число достигло 2,5 тыс. В основном участки разместили в центральном квадрате столицы Удмуртии. Власти города планируют собрать в 2025 году 204,2 млн руб. штрафов, что в 3,5 раза больше, чем в 2024-м. Эксперты связывали резкий рост ожидаемого показателя сборов по штрафам с неудачным результатом 2024 года, когда действовал мораторий на оплату, а многие участки ремонтировались. Летом 2025 года сообщалось, что платные парковки оснастят новыми комплексами фиксации нарушений.

Подробнее о новых платных парковках читайте в материале «Плати и паркуйся».