Новые платные парковки в Ижевске оснастят комплексами фиксации нарушений

Новые платные парковки в Ижевске оснастят системами фото и видеофиксации нарушений, интегрированных с системами СРАФАП и АИСПП, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Установят более 46 стационарных комплексов фото- видеофиксации и 46 программно-аппаратных комплексов средств защиты информации Vip-NET координаторов» — говорится в сообщении.

Кроме того, муниципалитетом запланирована установка 220 дорожных знаков и 280 информационных табло, нанесение 4 тыс. погонных метров разметки.

Напомним, что всего планируется открыть 1,2 тыс. парковок, их общее количество достигнет 2,5 тыс.