IT в цифрах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более 2,3 тысячи коммерческих организаций работают в сфере информатизации и связи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

6,2 млрд рублей налоговых поступлений получил региональный бюджет от компаний отрасли за семь месяцев 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

16,6 тысячи человек заняты в отрасли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2026 году в Краснодаре завершат строительство IT-парка на 1 тысячу рабочих мест

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

90 млрд рублей достиг объем отгрузки товаров и оказанных услуг IT-компаний в январе—июле 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Около 9 тысяч школьников и студентов колледжей с 2020 года освоили языки программирования в рамках бесплатной программы «Код будущего»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

62 многофункциональных центра и 284 территориально обособленных подразделения действуют на территории Кубани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 9,7 тысячи госуслуг предоставляют МФЦ Краснодарского края