Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
IT в цифрах

Как на Кубани развивается отрасль информатизации и связи

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более 2,3 тысячи коммерческих организаций работают в сфере информатизации и связи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

6,2 млрд рублей налоговых поступлений получил региональный бюджет от компаний отрасли за семь месяцев 2025 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

16,6 тысячи человек заняты в отрасли

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2026 году в Краснодаре завершат строительство IT-парка на 1 тысячу рабочих мест

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

90 млрд рублей достиг объем отгрузки товаров и оказанных услуг IT-компаний в январе—июле 2025 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Около 9 тысяч школьников и студентов колледжей с 2020 года освоили языки программирования в рамках бесплатной программы «Код будущего»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

62 многофункциональных центра и 284 территориально обособленных подразделения действуют на территории Кубани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 9,7 тысячи госуслуг предоставляют МФЦ Краснодарского края

