IT в цифрах
Как на Кубани развивается отрасль информатизации и связи
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Более 2,3 тысячи коммерческих организаций работают в сфере информатизации и связи
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
6,2 млрд рублей налоговых поступлений получил региональный бюджет от компаний отрасли за семь месяцев 2025 года
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
16,6 тысячи человек заняты в отрасли
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В 2026 году в Краснодаре завершат строительство IT-парка на 1 тысячу рабочих мест
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
90 млрд рублей достиг объем отгрузки товаров и оказанных услуг IT-компаний в январе—июле 2025 года
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Около 9 тысяч школьников и студентов колледжей с 2020 года освоили языки программирования в рамках бесплатной программы «Код будущего»
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
62 многофункциональных центра и 284 территориально обособленных подразделения действуют на территории Кубани
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Более 9,7 тысячи госуслуг предоставляют МФЦ Краснодарского края