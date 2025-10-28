Реклама акции Burger King стала причиной возбуждения дела в УФАС по Петербургу

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Бургер Рус». Сотрудники фастфуда отказали потребителю в выдаче бесплатного напитка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Посетитель ТРЦ «Мега Дыбенко» изучил акцию ресторана быстрого питания Burger King. Там обещали выдать второй напиток бесплатно. Однако обратившемуся в УФАС гражданину отказали, сославшись на необходимость выполнить дополнительные условия.

Закон о рекламе содержит положения, которые запрещают продвижение услуг при отсутствии части существенной информации о рекламируемом товаров, условиях его приобретения или использования. В отношении «Бургер Рус» возбуждено дело, сотрудники УФАС выяснят, правомерно ли ресторан оставил потребителя без второго напитка.

Татьяна Титаева