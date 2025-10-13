Петербургское УФАС усомнилось в скорости работы умной камеры «Альфа-Банка»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении «Альфа-Банка». Причиной стали сомнения в скорости работы сервиса кредитной организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Компания разместила рекламу умной камеры, обещая оплату «любых квитанций за секунду». Один из клиентов банка засомневался в достоверности этого заявления и обратился в УФАС.

Закон о рекламе определяет добросовестность и достоверность как обязательные принципы любой рекламы. В ином случае такое продвижение товаров или услуг не допустимо.

Сотрудники ведомства также не поверили в скорость работы камеры, так как оплата подразумевает подтверждение платежа банком, проверку реквизитов, проведение транзакции и обновление базы данных плательщика. Все это длится дольше секунды. Если «Альфа-Банк» не сможет доказать достоверность рекламы, ему грозит штраф.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС выдало предупреждение салону «Кисточки» из-за ненадлежащей рекламы.

Татьяна Титаева