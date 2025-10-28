Оверчук: Россия и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в Малайзии. Господин Оверчук заявил, что Россия и Вьетнам работают над установлением железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.

По словам вице-премьера, этот вопрос прорабатывают, «чтобы улучшить связанность» двух стран. Для «более эффективного взаимодействия» стороны также работают над улучшением связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама.

Алексей Оверчук назвал приоритетным для России взаимодействие с Вьетнамом. В частности, страны сотрудничают в сфере энергетики. «Это касается как ископаемых видов топлива, так и ядерной энергии»,— уточнил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Встреча сторон прошла в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 1 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 3 сентября господин Путин провел в Пекине встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.