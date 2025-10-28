В Георгиевском округе туман осложняет движение на дорогах

Густой туман ухудшил видимость на автодорогах Георгиевского округа, в особенности на трассе «Пятигорск — Георгиевск». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

В сложившихся погодных условиях водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни. На дорогах также следует избегать резких маневров и торможений, быть особенно внимательными в зонах с ограниченной видимостью.

Пешеходам сотрудники ГАИ советуют переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности движения.

Константин Соловьев