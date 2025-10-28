Малый бизнес за девять месяцев заключил в Петербурге госконтрактов на 50,6 млрд рублей

В соответствии с планами-графиками закупок на 2025 год государственные и муниципальные учреждения Санкт-Петербурга заключили с предприятиями малого бизнеса и некоммерческими организациями (НКО) 50 134 контрактов на общую сумму 50,6 млрд рублей. Такие цифры назвали в аппарате вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

Кроме того, согласно данным, размещенным заказчиками в ЕИС, по итогам проведения за девять месяцев текущего года закупок с условием обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО, на субподряд переданы работы в общей сумме 35,122 млрд рублей.

Как уточнили в Смольном, объем контрактов с субъектами малого бизнеса и социально ориентированные НКО за январь-сентябрь 2025 года составил 85,7 млрд рублей или 32,7% от общей суммы контрактов.

Наиболее популярными способами определения поставщика в таких закупках стали электронный аукцион (69,8%) и запрос котировок (23,9%), которые, как отметили в городской администрации, обеспечивают прозрачность и высокую конкуренцию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уровень контрактации по госзакупкам в Санкт-Петербурге достиг 89,3% к сентябрю.

Андрей Цедрик