С авиакомпании «Ангара» требуют возмещения ущерба за поврежденный лес

Министерство лесного хозяйства Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области иском к авиакомпании «Ангара» по возмещению ущерба лесным насаждениям. Согласно информации из судебной картотеки министерство требует с авиакомпании 535 тыс. руб.

В определении суда о принятии искового заявления уточняется, что министерство обратилось с требованием о взыскании ущерба «вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка в Тындинском лесничестве Амурской области». Иск будет рассматриваться в упрощенном порядке. Авиакомпания «Ангара» должна до 12 ноября должна представить «письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований».

24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 «Ангары», выполнявший рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. 27 октября стало известно, что Росавиация аннулировала https://www.kommersant.ru/doc/8159082 сертификат на выполнение коммерческих авиаперевозок «Ангары». Решение принято «для обеспечения безопасности полетов» и по итогам внеплановой проверки Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. В конце июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на проведение техобслуживания самолетов, а в августе отозвала сертификат авиационного учебного центра перевозчика.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Рейс обреченных»

Влад Никифоров