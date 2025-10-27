Авиакомпания «Ангара» закрыла продажи на все рейсы после 1 ноября

С 5 ноября авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять коммерческие рейсы. Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих авиаперевозок, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято «для обеспечения безопасности полетов» и по итогам внеплановой проверки Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. «Ангара» закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Пассажиры с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, могут оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».

Маршрутная сеть «Ангары» на самолетах Ан-24/26 состоит из 11 региональных направлений — из Хабаровска, Иркутска, Нижнеангарска, Таксимо (Бурятия) и Чары (Забайкальский край). Перевозить пассажиров по этим маршрутам будут другие перевозчики — «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии», уточнила Росавиация.

24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 «Ангары», выполнявший рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. В качестве главных версий рассматривают техническую неисправность судна, не раз попадавшего в разные ЧП, или ошибочные действия экипажа. В конце июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на проведение техобслуживания самолетов, а в августе отозвала сертификат авиационного учебного центра перевозчика.

